Назван защищающий от популярного вида рака продукт

Врач-невролог и телеведущий Дмитрий Шубин назвал продукт, регулярное употребление которого защищает от рака молочной железы. Об этом он заявил в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

По словам медика, таким свойством обладают грибы. В них содержится вещество под названием эрготионеин, известное своим противораковым эффектом.

«Причем это касается молочной железы. А рак молочной железы, как известно, — это один из самых вообще распространенных видов рака на Земле», — сказал врач.