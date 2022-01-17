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1 час назад

Назван защищающий от популярного вида рака продукт

Врач-невролог и телеведущий Дмитрий Шубин назвал продукт, регулярное употребление которого защищает от рака молочной железы. Об этом он заявил в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Назван защищающий от популярного вида рака продукт
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам медика, таким свойством обладают грибы. В них содержится вещество под названием эрготионеин, известное своим противораковым эффектом.

«Причем это касается молочной железы. А рак молочной железы, как известно, — это один из самых вообще распространенных видов рака на Земле», — сказал врач.

Кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман добавил, что о пользе грибов свидетельствуют результаты недавних исследований ученых: женщины, которые употребляют много грибов в пищу, заболевают раком молочной железы реже, чем те, кто ест их редко или не ест вообще.

Ранее терапевт составил антиковидное меню.

Еда,Дмитрий Шубин,
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