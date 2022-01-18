Гастроэнтеролог заявил об опасности бутербродов с маслом

«А вот для сердца не так важно, сколько бутербродов вы съели сегодня. Куда важнее, собираетесь ли вы повторить эту процедуру завтра… Чем больше едите животного жира, тем выше уровень холестерина и триглицеридов в крови и тем быстрее развивается атеросклероз. Атеросклеротические бляшки блокируют кровоток в сердце — так в гости приходит ишемическая болезнь сердца: стенокардия и инфаркт», — написал врач.