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26 минут назад

Гастроэнтеролог заявил об опасности бутербродов с маслом

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, чем опасны бутерброды с маслом и сыром. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

Гастроэнтеролог заявил об опасности бутербродов с маслом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам медика, слишком большое количество съеденных бутербродов перегружает поджелудочную железу, появляется риск развития панкреатита, так как при избытке жирной пищи может произойти заброс желчи в протоки этого органа.

«А вот для сердца не так важно, сколько бутербродов вы съели сегодня. Куда важнее, собираетесь ли вы повторить эту процедуру завтра… Чем больше едите животного жира, тем выше уровень холестерина и триглицеридов в крови и тем быстрее развивается атеросклероз. Атеросклеротические бляшки блокируют кровоток в сердце — так в гости приходит ишемическая болезнь сердца: стенокардия и инфаркт», — написал врач.

Он предупредил, что главное — соблюдать меру:

«В рационе должно быть больше растительного и меньше животного. Современные рекомендации по кардиопрофилактике гласят: желательно, чтобы два из трех приемов пищи за сутки были вегетарианскими».

Ранее были названы продукты, которыми нельзя закусывать алкоголь.

Еда,
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