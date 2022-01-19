Блюда, которые нельзя заказывать в кафе

«В некоторых заведениях не стоит делать заказы сразу после открытия заведения или за 5 минут до окончания работы кухни. Первая причина - это ингредиенты. Вечером, скорее всего, свежие продукты из последней закупки уже подошли к концу. Утром новые продукты, скорее всего, еще не привезли. В обоих случаях вы рискуете получить блюдо, приготовленное либо из замороженной заготовки «на черный день», либо из не самых свежих и вкусных ингредиентов. Второй момент - повара тоже люди. Иногда владельцы кафе экономят и не оплачивают сотрудникам дополнительные часы до начала и после окончания смены. В таком случае работники кухни приходят прямо к открытию заведения, а после закрытия хотят поскорее уйти домой. В этом случае ваш ужин или завтрак могут оказаться не так вкусны, как вы рассчитывали. Таким подходом грешат многие недорогие кафе, где большая текучка персонала. Но в качественных заведениях сотрудники приходят заранее, поэтому с такой проблемой вы не столкнетесь».