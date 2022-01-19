Блюда, которые нельзя заказывать в кафе

На что стоит обратить внимание, делая заказ в кафе или ресторане, рассказывает продюсер ресторанного проекта FOX Зарина Кодзаева @zarinakodzaeva.
«В заведениях общественного питания существует множество строгих правил, направленных на безопасность и здоровье гостей. Их нарушение грозит кафе серьезными санкциями вплоть до закрытия. Но даже если все правила внимательно соблюдаются, всегда остается вероятность, что блюдо будет просто невкусным. Гость потеряет время и деньги и уйдет с испорченным настроением. Поэтому мы посоветовались с нашим шеф-поваром и узнали, какие блюда профессионалы не рекомендуют заказывать в заведениях»,
— рассказывает эксперт. Вот, какие позиции выделила Зарина Кодзаева:
Продюсер подчеркивает, что стандартное время подачи для холодных закусок и напитков — около 10 минут. По ее словам, чуть дольше предстоит ждать горячую закуску — 10-15 минут, а вот горячие блюда должны готовиться не менее 20 минут.
«Перед заказом любого блюда из категории горячих обязательно уточните, сколько составит время ожидания. Если вам обещают принести стейк, запеченную рыбу или пасту уже через 10 минут, это значит, что блюдо не будет готовиться прямо сейчас для вас, — у профессионалов это называется «из-под ножа». Такая быстрая подача горячего значит, что блюдо уже приготовлено, и для вас его сейчас оперативно подогреют. Когда блюдо остывает, а затем подогревается снова, это негативно влияет на его вкусовые качества. Для некоторых видов рыбы и морепродуктов такой вариант просто неприемлем — они приобретают несъедобную консистенцию резины»,
— отмечает Зарина.
«Нередко кафе стараются добавить в меню как можно больше разных вариантов кухонь, пытаясь угодить всем гостям. Если в меню пиццерии вы видите предложение суши и роллов, не стоит бросаться их заказывать. Скорее всего, большого потока заказов этого непрофильного для заведения блюда нет. В таком случае кухне не выгодно делать свежие, качественные заготовки, и повара хранят ингредиенты для блюд в замороженном виде. Заморозка и последующая разморозка никогда не идут на пользу вкусу блюд, особенно если речь о мясе, рыбе, морепродуктах. Теряются аромат, нюансы вкуса, консистенция, текстура. Блюдо из замороженных заготовок в лучшем случае будет безвкусным и разочарует вас. Старайтесь всегда заказывать то, что считается специалитетом этого заведения, - такие деликатесы готовятся под личным контролем шефа»,
— объясняет Кодзаева.
Эксперт советует следующее:
«В некоторых заведениях не стоит делать заказы сразу после открытия заведения или за 5 минут до окончания работы кухни. Первая причина - это ингредиенты. Вечером, скорее всего, свежие продукты из последней закупки уже подошли к концу. Утром новые продукты, скорее всего, еще не привезли. В обоих случаях вы рискуете получить блюдо, приготовленное либо из замороженной заготовки «на черный день», либо из не самых свежих и вкусных ингредиентов. Второй момент - повара тоже люди. Иногда владельцы кафе экономят и не оплачивают сотрудникам дополнительные часы до начала и после окончания смены. В таком случае работники кухни приходят прямо к открытию заведения, а после закрытия хотят поскорее уйти домой. В этом случае ваш ужин или завтрак могут оказаться не так вкусны, как вы рассчитывали. Таким подходом грешат многие недорогие кафе, где большая текучка персонала. Но в качественных заведениях сотрудники приходят заранее, поэтому с такой проблемой вы не столкнетесь».