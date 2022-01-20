Найдены пять продуктов для сохранения бодрости без кофе

Американский диетолог Лорен Манакер отказалась от кофе и нашла пять других продуктов, которые помогают ей сохранять бодрость и энергичность. Об этом рассказывается на сайте CNBC.

Четыре года назад Манакер попала в аварию. Чтобы справиться с последствиями сотрясения мозга, она по совету врача перестала пить кофе. Обходиться без любимого напитка было непросто, но она нашла ему замену.

По утрам диетолог пьет «латте» из куркумы: смесь теплого молока с имбирем, куркумой и кленовым сиропом, в которую добавлена щепотка черного перца. У каждого ингредиента — своя роль. В молоке есть белок, который нужен организму по утрам, сироп заменяет сахар, а куркума содержит антиоксиданты и обладает противовоспалительными свойствами.

Дважды в неделю Манакер ест постную говядину. Этот продукт является важным источником железа, нехватка которого может вызывать чувство усталости. Ее вечерний рацион состоит из киви — в нем содержится гормон серотонин, помогающий лучше выспаться и тем самым гарантирующий, что на следующий день не придется бороться с сонливостью. Кроме того, диетолог рекомендует пить больше воды и есть макароны.