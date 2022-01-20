Нутрициолог назвала продукты для укрепления иммунитета

Эксперт по питанию Ксения Черная рассказала, какие продукты нужно включить в рацион, чтобы повысить иммунитет, а какие необходимо перестать есть.

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Нутрициолог отметила, что, прежде чем начинать пить таблетки для укрепления здоровья, нужно пересмотреть свое питание и исключить из него ряд продуктов. В числе первых стоит сахар, кисломолочная и молочная продукция и рафинированные углеводы, так как они являются благоприятной средой для распространения бактерий. Также необходимо исключить пищу с искусственными красителями, так как они повреждают слизистую кишечника, от которой зависит иммунитет человека:

— Если человек болеет каждый месяц-два, то нужно исключить еще и глютен. Ваша микрофлора, слизистая и кишечник находятся в плохом состоянии. Это не говорит, что вы должны навсегда убрать эти продукты. Глютен — это клейковина, которая мешает восстановиться слизистой. То же самое делает молочная и кисломолочная продукция.

В число полезных продуктов для повышения иммунитета вошли субпродукты, мясо и бульоны:

— Мясо повышает иммунитет, но оно должно быть качественным и не жареным. В субпродуктах, которые тоже нужно есть, содержится много железа. Следующий суперпродукт — костный бульон. В нем много полезных веществ, аминокислот, минералов, которые способствуют нормализации слизистой в желудке. Именно поэтому его назначают больным при ОРВИ и после отравлений.