Как приготовить суп, который понравится всем

Если вы считаете, что обед без супа будет неполноценным приемом пищи, читайте материал “Рамблера”. В нем собраны неожиданные секреты приготовления этого традиционного блюда.

Добавьте сахар

Видео дня

Обычно мы добавляем в сладкие блюда щепотку соли – для усиления вкуса. Опытные хозяйки знают: если приправить сахаром борщ или щи, то это может раскрыть их по-новому. А все потому, что сахарный песок – это и консерватор, и регулятор кислотности, и усилитель вкуса. Но не увлекайтесь: добавляйте не больше 0,5-1 чайной ложки на кастрюлю.

Если суп пресный, то приправьте его солью. Блюдо на рыбном и грибном бульоне солят в начале приготовления, мясном – в конце, овощном – как только ингредиенты станут мягкими.

Хотите привнести кислинку или подсластить, вам на помощь придут сок лимона или кленовый сироп.

Подготовьте основу

Мясо или рыбу опускают в холодную воду и варят до готовности. Чтобы бульон был наваристым, не бойтесь костей. Прозрачным – не забывайте снимать пенку, которая появляется в процессе кипения. Если момент был упущен, влейте стакан ледяной воды в бульон. Тогда пенки поднимутся вновь.

Чтобы придать изысканный вкус бульону на мясе, добавьте кусочек твердого сыра в конце приготовления.

Вкусный и ароматный суп на овощном бульоне получается, если отвар настоялся. Поэтому такое блюдо лучше готовить за сутки до подачи.

Не теряйте соки

Мало кто знает, что от того, каким ножом были нарезаны ингредиенты, зависит вкус блюда. Проверьте, чтобы он был острым. Использование ножа с затупившимся лезвием приведет к тому, что вы передавите продукты и потеряете ценные соки, без которых вкус супа обеднеет.

Маленький секрет: чтобы блюдо стало вкуснее, минут за 10-15 до окончания готовки влейте полстакана морковного или томатного сока.

Осторожнее с маслом

Зажарка из овощей придаст супу красивый золотистый оттенок. Но использование масла в процессе ее приготовления может добавить финальному блюду неприятный прогорклый вкус. Используйте сухую сковороду.

Если вы хотите сделать бульон гуще за счет добавления муки, ее как раз можно обжарить с маслом до золотистого оттенка и появления слегка орехового аромата. Не пропускайте этот шаг. Иначе суп получится с привкусом сырости.

Всему свое время