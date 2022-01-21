Названы продукты для здоровья суставов

По словам врачей, артрит может быть чрезвычайно болезненным, неудобным и разочаровывающим. Два наиболее распространенных типа этого заболевания, — это ревматоидный артрит, при котором поражается иммунная система, и остеоартрит, когда разрушается хрящ.

Для профилактики артрита они посоветовали есть больше рыбы. «Регулярное употребление рыбы, богатой омега-3, связано с уменьшением отека суставов у людей с артритом», — уточнила диетолог Паула Добрих. Необходимо включить в рацион семечки и ассорти из орехов. Они являются хорошим источником селена и витамина Е, которые действуют как антиоксиданты.