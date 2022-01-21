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20 января

Названы продукты для здоровья суставов

Диетологи рассказали, какие привычки могут поддержать здоровье суставов, пишет Eat This, Not That!.

Названы продукты для здоровья суставов
Фото: Pexels.comPexels.com

По словам врачей, артрит может быть чрезвычайно болезненным, неудобным и разочаровывающим. Два наиболее распространенных типа этого заболевания, — это ревматоидный артрит, при котором поражается иммунная система, и остеоартрит, когда разрушается хрящ.

Ученые назвали продукты, вызывающие воспаление. Вредны рафинированные углеводы, сахар, глютен и консерванты.

«Они вызывают сильное воспаление и могут спровоцировать обострение артрита или усугубить боль», — объяснили эксперты.

Для профилактики артрита они посоветовали есть больше рыбы. «Регулярное употребление рыбы, богатой омега-3, связано с уменьшением отека суставов у людей с артритом», — уточнила диетолог Паула Добрих. Необходимо включить в рацион семечки и ассорти из орехов. Они являются хорошим источником селена и витамина Е, которые действуют как антиоксиданты.

Врачи рекомендуют использовать оливковое масло вместо растительного и сливочного. «Оливковое масло является отличным источником здоровых мононенасыщенных жиров, антиоксидантов, которые, как известно, обладают противовоспалительным действием», — добавила Добрих.

Ранее сообщалось, что потребление газированных напитков является причиной ухудшения симптомов болезни.

Еда,
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