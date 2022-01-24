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2 часа назад

Россиянам рассказали, как правильно есть гречку

Гречневая крупа — одно из привычных блюд россиян, считается очень полезной пищей. Нутрициолог Юлия Половинская заявила, что зеленая гречка считается полезнее обычной, так как содержит больше питательных веществ. Поэтому лучше отдавать предпочтение именно ей. Слова врача приводит РИА Новости.

Россиянам рассказали, как правильно есть гречку
Фото: РамблерРамблер

"Зеленая гречка — это то же зерно гречихи, только без термообработки, за счет которой оно не теряет витамины".

Ее употребление положительно сказывается на состоянии организма, так как она содержит много клетчатки.

"Улучшает состояние иммунной системы, замедляет процессы старения. Имеет в составе множество витаминов и минералов. Нормализует уровень гемоглобина в крови. Содержит огромное количество витаминов. Прекрасный продукт при снижении веса, дает насыщение, улучшает метаболизм".

Людям с заболеваниями ЖКТ врач советует есть гречку с осторожностью, так как она усиливает газообразование в кишечнике.

Ранее мы писали, что будет, если есть гречку каждый день.

Еда,РИА Новости,
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