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58 минут назад

Диетолог предупредила о вреде фруктовых соков

При выборе соков следует отдавать предпочтение напиткам с мякотью из-за содержащейся в них клетчатки. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Медик предупредила о вреде фруктовых соков
Фото: PixabayPixabay

Эксперт объяснила, что данные пищевые волокна помогают сдерживать всасываемость сахара. Она предупредила о вреде фруктовых соков, которые в основном получают путем отжима. В связи с этим Соломатина рекомендовала заменять их смузи или употреблять фрукты и ягоды целиком.

Кроме того, диетолог обратила внимание, что резкий скачок уровня глюкозы в крови вызывают продукты с высоким гликемическим индексом (ГИ). При выборе фруктов она посоветовала россиянам ориентироваться на специальную таблицу ГИ. По ее словам, следует с осторожностью употреблять продукты, показатель которых превышает 50 единиц. «Все, что пошло наверх, соответственно, едим крайне редко и очень осторожно. И обязательно с клетчаткой — со сдерживающим фактором», — заключила Соломатина.

Еда,Елена Соломатина,АГН "Москва",
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