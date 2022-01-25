Врач объяснила, что будет с сердцем, если есть пшенную кашу

Нутрициолог Виктория Лазарева, почему в рацион необходимо включить пшенную кашу. Ее слова передают РИА Новости.

По ее словам, пшено — одна из самых полезных круп. Она богата витаминами группы В, а особенно — витамином В6. Он отвечает за обменные процессы, участвует в синтезе белка и помогает регулировать уровень сахара в крови.

"Блюда из пшена полезны при диабете, атеросклерозе, заболеваниях печени, поджелудочной железы, сердечно-сосудистой и нервной систем", — объяснила она.

При этом специалист отметила, что пшено необходимо исключить при гастрите с пониженной кислотностью, вздутиях, повышенном газообразовании, а также людям, страдающим целиакией.