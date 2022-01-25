Диетолог назвала лучший напиток для замедления старения

Американский диетолог Кортни Д’Анджело назвала продукт, который помогает замедлить старение. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

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По словам эксперта, лучшим напитком такого рода является зеленый чай. «Зеленый чай богат антиоксидантами, которые обладают множеством полезных для здоровья свойств, — объясняет Д’Анджело. — В частности, они усиливают иммунную систему, ослабляют воспалительные процессы и стимулируют синтез коллагена, благодаря которому кожа выглядит более молодой».

Диетолог отмечает, что даже таким полезным напитком можно злоупотребить. «Лучше не пить слишком много зеленого чая, так как он содержит кофеин, а избыточное употребление кофеина сопровождается всеми негативными эффектами, которые с этим связаны».