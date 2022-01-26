Как приготовить правильную уху: инструкция

Зачастую любой рыбный суп многие ошибочно называют ухой. Чтобы приготовить правильное блюдо, нужно соблюдать несколько правил и использовать все необходимые ингредиенты, ничем их не заменяя. Подробнее — в материале "Рамблера".

1. Выбрать рыбу

Для ухи идеально подходит речная рыба, при варке которой бульон получается светлым: судак, ерш или окунь. Если взять карася, карпа или сазана, уха станет черной, а с осетра, белуги, лосося и севрюга – янтарной. Среди морских видов наваристый бульон выходит из палтуса, морского окуня и трески.

2. Сварить бульон

Рыбу нужно очистить от чешуи, разрезать брюшко, убрать внутренности, обрезать хвост и плавники, из голов вынуть жабры, тщательно промыть и нарезать на куски. Сложить рыбу в кастрюлю, залить холодной водой, закрыть крышкой, поставить на огонь и довести воду до кипения. Снять образовавшуюся пену, убавить огонь, а затем добавить соль, лавровый лист, небольшую головку репчатого лука, корень петрушки и варить при слабом кипении 20-25 минут.

3. Добавить овощи

У каждой хозяйки в арсенале, конечно, есть свой рецепт ухи с "секретиком". Одни добавляют в суп зеленый горошек, другие – помидоры, а третьи и вовсе кладут яблоки. Но для приготовления классического блюда все эти ингредиенты попросту не нужны. После того, как бульон сварился, в него следует добавить нарезанный кубиками картофель и натертую на терке морковь.

4. Влить водку