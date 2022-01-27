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2 часа назад

Врач раскрыла, что будет, если регулярно есть грейпфрут

Врач-диетолог Светлана Зеленцова рассказала, что будет, если хотя бы раз в неделю есть грейпфрут. Существует ряд болезней, от которых может предостеречь употребление этого фрукта, именно поэтому его необходимо включать в рацион. Ее слова приводит РИА Новости.

Врач раскрыла, что будет, если регулярно есть грейпфрут
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Фрукт содержит ряд фитохимических веществ, свойства которых активно изучаются. Несколько из них признаны геропротекторами, веществами, замедляющими старение. Так, нарингенин обладает антиоксидантным, противоопухолевым, противовирусным, антибактериальным, противовоспалительным действиями. Улучшает состояние сердца и сосудов, подавляет аппетит",

- отметила врач.

Также она напомнила, что грейпфрут богат витаминами, в частности витамином C, и микроэлементами, повышает синзет коллагена. А содержащийся в этом продукте нобилетин полезен при избыточном весе, атеросклерозе, инсулинорезистентности.

"Грейпфрут поможет при застое желчи и сниженной кислотности желудочного сока, поскольку стимулирует выработку пищеварительных соков. Содержащаяся во фрукте клетчатка полезна для кишечника",

- отметила Зеленцова.

Тем не менее, слишком часто употреблять этот фрукт не стоит. Достаточно есть его раз в неделю.

Также врач напомнила о противопоказаниях:

"Полностью исключить фрукт из рациона необходимо при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта и при повышенной чувствительности к салицилатам. Из-за возможного развития повышенной кожной чувствительности к солнцу, следует соблюдать осторожность в жаркое время года".

Ранее мы писали, что ученые назвали самый радиоактивный фрукт.

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