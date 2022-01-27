Врач раскрыла, что будет, если регулярно есть грейпфрут

Врач-диетолог Светлана Зеленцова рассказала, что будет, если хотя бы раз в неделю есть грейпфрут. Существует ряд болезней, от которых может предостеречь употребление этого фрукта, именно поэтому его необходимо включать в рацион. Ее слова приводит РИА Новости.

"Фрукт содержит ряд фитохимических веществ, свойства которых активно изучаются. Несколько из них признаны геропротекторами, веществами, замедляющими старение. Так, нарингенин обладает антиоксидантным, противоопухолевым, противовирусным, антибактериальным, противовоспалительным действиями. Улучшает состояние сердца и сосудов, подавляет аппетит",

- отметила врач.

Также она напомнила, что грейпфрут богат витаминами, в частности витамином C, и микроэлементами, повышает синзет коллагена. А содержащийся в этом продукте нобилетин полезен при избыточном весе, атеросклерозе, инсулинорезистентности.

"Грейпфрут поможет при застое желчи и сниженной кислотности желудочного сока, поскольку стимулирует выработку пищеварительных соков. Содержащаяся во фрукте клетчатка полезна для кишечника",

- отметила Зеленцова.

Тем не менее, слишком часто употреблять этот фрукт не стоит. Достаточно есть его раз в неделю.

Также врач напомнила о противопоказаниях:

"Полностью исключить фрукт из рациона необходимо при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта и при повышенной чувствительности к салицилатам. Из-за возможного развития повышенной кожной чувствительности к солнцу, следует соблюдать осторожность в жаркое время года".