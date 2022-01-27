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48 минут назад

Почему нельзя наливать чай из одного чайника

И в наши дни некоторые люди продолжают верить приметам и суевериям. Некоторые из них довольно странные, особенно те, которые связаны с едой. О самых необычных из них, которым удалось дойти до нас, читайте в материале "Рамблера".

Почему нельзя наливать чай из одного чайника
Фото: DepositphotosDepositphotos

Соль

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Одна из самых известных примет, связанных с едой, — о том, что, рассыпав соль, непременно привлечете ссору. Об этом суеверии знают все. Но есть и другое, менее известное. Оказывается, раньше считалось, что угощать человека солью ни в коем случае нельзя, поскольку этим действием можно передать ему горе и печаль. В таком случае обычай встречать гостей хлебом-солью выглядит весьма странно.

Чеснок

Некоторые люди носят с собой зубчик чеснока как противовирусное средство (предлагается вдыхать его аромат, чтобы не подхватить простуду. Но особо суеверные кладут чеснок в карман совсем для других целей. Просто они знают о суеверии, которое дошло до наших дней из самой Древней Греции. Согласно поверьям, чеснок отлично защищал от дурного глаза, из-за которого на человека сваливаются всевозможные напасти. Чтобы избежать сглаза, необходимо было носить с собой чеснок.

Яйцо

В Европе фермеры, следуя примете, брали с собой в поле свежее яйцо. Считалось, что это принесет хороший урожай. Кроме того, на яйцах часто гадали. Например, если девушка, разбив яйцо, обнаруживала в нем два желтка, это означало, что ее ожидает скорое замужество. А вот есть желтка в яйце не оказывалось, это считалось крайне дурным предзнаменованием.

Еще одна необычная примета связана с яичной скорлупой. Это суеверие пришло из Средневековья. Скорлупу от яиц необходимо было полностью измельчать, а не просто оставлять две половинки. В противном случае, как гласило суеверие, скорлупки собирала ведьма, строила из них лодку и отправлялась в море, чтобы вызвать бури и ураганы.

Чай

Плохой приметой считалось наливать двум людям чай из одного чайника, это, согласно поверью, сулило неудачу. Пить чай из одной чашки также не советовали. А крышка заварочного чайника обязательно должна была быть на месте во время заварки напитка, в противном случае примета гласила, что в дом придет незнакомец (предполагалось, что неприятный).

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