Врач рассказала, можно ли есть гречку каждый день

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что не рекомендует каждый день есть гречку в беседе с Москвой 24.

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"Это будет гречневая тоска, ограниченное пищевое поведение. Есть же столько много возможностей употреблять другие крупы, вообще гарниры в качестве сложных углеводов. Это и картофель, и киноа, и пшенка", – объяснила эксперт.

По ее словам, питание должно быть разнообразным, чтобы организм получал как можно больше питательных веществ.

По словам Диановой, питание человека должно быть

Поэтому диетолог отметила, что гречку достаточно есть два раза в неделю.

При этом гречку не рекомендуется есть при обострении заболеваний поджелудочной железы. В крайнем случае, ее моно сильно разваривать, чтобы она минимально напрягало пищеварение.

Гречку нельзя также есть после операций на желудке, бариатрических операций.

По словам специалиста, у гречки есть и масса полезных свойств. Особенно актуальна она будет при заболевании сахарным диабетом.

"У гречки гликемический индекс лучше, чем у той же манки или белого хлеба. Она медленнее повышает уровень глюкозы, соответственно, меньше идет колебание сахара. А для диабетиков важно не допускать резких подъемов сахара", – объяснила Дианова.