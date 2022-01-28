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2 часа назад

Диетолог рассказала, как приготовить безвредный бутерброд

Бутерброды или сэндвичи обычно считаются вредной едой, но их легко превратить в полезные. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Ее слова передает радио Sputnik.

Диетолог рассказала, как приготовить безвредный бутерброд
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Россияне любят бутерброды за их вкус и сытность, но полезными их не назовешь отметила Дианова. Но если дополнять бутерброды овощами, они вполне могут стать частью здорового рациона.

"Смысл в том, что в обычном бутерброде не хватает клетчатки. Важно добавлять к нему овощной салат или просто пару огурцов или помидоров. Главное понимать: чтобы сделать бутерброд реально полезным, надо к условным 100 граммам бутерброда добавлять еще 100 граммов овощей или фруктов, а лучше — 200 граммов", — сказала Дианова.

Другое важное условие для приготовления полезного бутерброда, — это отказ от использования белого хлеба.

"Бутерброд должен быть с темным хлебом. Это принципиальная позиция. Никаких рафинированных углеводов в виде белого хлеба. Вы можете сделать бутерброд с любым цельнозерновым или серым хлебом. Сверху на него можно класть любой белково-жировой продукт вроде колбасы, сыра и так далее", — посоветовала Дианова.

До этого мы рассказывали об опасности бутербродов с маслом.

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