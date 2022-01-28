Диетолог рассказала, как приготовить безвредный бутерброд

"Смысл в том, что в обычном бутерброде не хватает клетчатки. Важно добавлять к нему овощной салат или просто пару огурцов или помидоров. Главное понимать: чтобы сделать бутерброд реально полезным, надо к условным 100 граммам бутерброда добавлять еще 100 граммов овощей или фруктов, а лучше — 200 граммов", — сказала Дианова.