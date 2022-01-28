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2 часа назад

Врач объяснила, как кофе и чай влияют на память

Американский диетолог Эми Гудсон рассказали, какие напитки, помогают наладить работу памяти. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

Врач объяснила, как кофе и чай влияют на память
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По мнению эксперта, для борьбы с возрастным ухудшением памяти необходимы кофе и зеленый чай.

«Зеленый чай богат полифенолами и антиоксидантами, которые могут защищать от снижения умственных способностей и сокращают риск болезней Альцгеймера и Паркинсона», — утверждает она.

Крайне полезен и гранатовый сок, утверждает Гудсон. Этот напиток содержит в четыре раза больше антиоксидантов, чем зеленый чай.

«Гранаты также обладают сильнейшими противовоспалительными свойствами и за счет этого помогают ослабить хронические воспалительные процессы в организме», — добавила она.

До этого мы рассказывали, как прокачать свою память: простые методы на 2 минуты в день.

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