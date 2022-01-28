Врач объяснила, как кофе и чай влияют на память

Американский диетолог Эми Гудсон рассказали, какие напитки, помогают наладить работу памяти. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

По мнению эксперта, для борьбы с возрастным ухудшением памяти необходимы кофе и зеленый чай.

«Зеленый чай богат полифенолами и антиоксидантами, которые могут защищать от снижения умственных способностей и сокращают риск болезней Альцгеймера и Паркинсона», — утверждает она.

Крайне полезен и гранатовый сок, утверждает Гудсон. Этот напиток содержит в четыре раза больше антиоксидантов, чем зеленый чай.

«Гранаты также обладают сильнейшими противовоспалительными свойствами и за счет этого помогают ослабить хронические воспалительные процессы в организме», — добавила она.