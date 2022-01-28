Как выбрать яблоки зимой, чтобы не отравиться парафином: инструкция

Обязательным условием долгого хранения фруктов является их обработка парафином, который сам по себе является продуктом переработки нефти. Даже печень не в силах переработать липкую массу и вывести ее безопасно наружу. Именно поэтому так важно уметь правильно выбирать яблоки, а также знать, как минимизировать вредоносное влияние парафина на организм. Подробнее — в материале "Рамблера".

1. Проверьте яблоко на предмет повреждений

Осмотрите фрукт. Яблоко уже испорчено, если на его поверхности видны подгнившие, темно-коричневые или очень мягкие на ощупь пятна. А вот небольшие пятнышки или блеклая поверхность совсем не означают, что яблоко плохое, скорее, это естественная особенность спелых фруктов.

Аккуратно протрите место с подозрительным пятном, и убедитесь в том, что это действительно гниль, а не грязь. Следы от удара могут быть маленькими и неглубокими, так что срезать их ножом не представит труда. Но если на яблоке большая вмятина или мягкое пятно, то, скорее всего, оно подгнившее не только на поверхности.

2. Обратите внимание на цвет

Излишняя яркость яблока должна насторожить так же сильно, как идеальная равномерная окраска. Все это свидетельствует о том, что фрукт был подвержен мощнейшей химической обработке. Поэтому необходимо выбирать плоды не слишком ярких цветов, которые с виду менее привлекательны и выглядят более естественно.

3. Изучите кожуру фрукта

Яблочная кожура должна быть не только твердой, но и сухой и не липкой. Это показатель, что фрукт не был обработан воском или парафином. Такие яблоки чаще можно выбрать на рынке, нежели в магазине.