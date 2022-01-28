Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+3° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
57 минут назад

Как выбрать яблоки зимой, чтобы не отравиться парафином: инструкция

Обязательным условием долгого хранения фруктов является их обработка парафином, который сам по себе является продуктом переработки нефти. Даже печень не в силах переработать липкую массу и вывести ее безопасно наружу. Именно поэтому так важно уметь правильно выбирать яблоки, а также знать, как минимизировать вредоносное влияние парафина на организм. Подробнее — в материале "Рамблера".

Как выбрать яблоки зимой, чтобы не отравиться парафином: инструкция
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

1. Проверьте яблоко на предмет повреждений

Осмотрите фрукт. Яблоко уже испорчено, если на его поверхности видны подгнившие, темно-коричневые или очень мягкие на ощупь пятна. А вот небольшие пятнышки или блеклая поверхность совсем не означают, что яблоко плохое, скорее, это естественная особенность спелых фруктов.

Аккуратно протрите место с подозрительным пятном, и убедитесь в том, что это действительно гниль, а не грязь. Следы от удара могут быть маленькими и неглубокими, так что срезать их ножом не представит труда. Но если на яблоке большая вмятина или мягкое пятно, то, скорее всего, оно подгнившее не только на поверхности.

2. Обратите внимание на цвет

Излишняя яркость яблока должна насторожить так же сильно, как идеальная равномерная окраска. Все это свидетельствует о том, что фрукт был подвержен мощнейшей химической обработке. Поэтому необходимо выбирать плоды не слишком ярких цветов, которые с виду менее привлекательны и выглядят более естественно.

3. Изучите кожуру фрукта

Яблочная кожура должна быть не только твердой, но и сухой и не липкой. Это показатель, что фрукт не был обработан воском или парафином. Такие яблоки чаще можно выбрать на рынке, нежели в магазине.

Есть пара простых способов, как убрать парафин. Во-первых, кожуру можно срезать. Во-вторых, фрукт можно положить в миску, полностью залить водой и оставить на час — такая водная процедура растворит вредные вещества на поверхности. И, наконец, можно смочить в яблочном уксусе или в лимонном соке салфетку, а затем протереть плод.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители