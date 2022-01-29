На просторах Сети можно найти ответ на любой вопрос, а иногда и самый неожиданный совет на бытовую тему. Так, лайфхаки на бытовые темы быстро становятся "вирусными" и набирают миллионы лайков.

Один лайфхак особенно взволновал пользователей Сети. Так, тиктокерша Эмили Марко показала, как подогревает рис с лососем в микроволновке с кубиком льда. Смотрите видео, чтобы узнать, к ак она это делает.

Интересно, что кубика льда остается нерастаявшим, но девушка не спешит объяснять, в чем дело. Ответ нашли читатели Эмили. Оказывается, этот лайфхак позволяет вернуть блюду свежесть, как если бы рис только что сварили.

"Лед увлажняет рис. Обычно он высыхает при повторном нагреве и становится твердым, но дополнительная влага возвращает ему нужную мягкость.", — объяснил один из пользователей.

А вот лед не тает потому, что молекулы воды в твердом состоянии находятся близко друг к другу, а из-за этого почти не колеблются. Микроволновая печь работает, чтобы «растолкать» частицы, но чтобы лед полностью растаял нужно гораздо больше времени. При этом он успевает подтаять из-за поднятия температуры воздуха и выпустить влагу.