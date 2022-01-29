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1 час назад

Врач назвала неожиданную пользу оливок

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова Ольга Шарапова заявила, что жителям больших городов и населенных пунктов с плохой экологией полезно употреблять оливки. Об этом сообщают "Известия".

Врач назвала неожиданную пользу оливок
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Дело в том, что в оливках содержатся пектины, которые выводят из организма не только токсины, но даже соли тяжелых металлов. Кроме этого, по словам эксперта, оливки богаты витаминами А, В1, В2, В3, натрием, кальцием, магнием, железом, фосфором, медью, цинком и селеном.

Также Шарапова отметила, что употребление 20 оливок в месяц станет хорошей профилактикой отложения зубного камня, а также камней в почках и желчном пузыре.

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