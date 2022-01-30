Бананы любят и дети, и взрослые. Этот продукт богат всеми необходимыми витаминами и микроэлементами, однако при всех полезных свойствах некоторым людям стоит быть с ним осторожнее. "Рамблер" расскажет, что будет с организмом, если есть бананы каждый день.

В этом фрукте содержится много калия, магния, фосфора и витаминов группы В и С, антиоксидантов, а также сахара. К положительным свойствам бананов можно отнести улучшение настроения, работоспособности, снижение стресса. Кроме этого, они помогают при проблемах с ЖКТ, поскольку обладают обволакивающим эффектом. Клетчатка помогает вывести токсины из организма и способствует нормальной работе кишечника. Однако бананы не рекомендуются при синдроме раздраженного кишечника, поскольку они могут вызвать вздутие живота.

А калий и магний, содержащиеся в продукте, положительно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы, помогают питать и насыщать кислородом клетки мозга.

Но при всех положительных сторонах некоторым людям стоят с осторожностью употреблять бананы. Дело в том, что в этом продукте довольно много сахара и при этом высокий гликемический индекс, поэтому он быстро повышает уровень инсулина. Потреблять большое количество бананов не стоит не только диабетикам, но и тем, кто борется с лишним весом, потому что это высококалорийный продукт.