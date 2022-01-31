Россиянам перечислили полезные свойства йода

«Йод является антивирусным, антибактериальным и антипаразитарным элементом, защищает от онкологических заболеваний, профилактирует кистозные образования в груди и в яичниках», — заявила специалист.

Чтобы восполнить суточную норму йода в организме (120-150 микрограммов), следует употреблять рыбий жир, йодированную соль, мясо, фрукты и молочные продукты. Нутрициолог также порекомендовала есть приготовленную на низких температурах рыбу, морепродукты и морские водоросли. Она советует проверять работу щитовидной железы при усталости, головных болях, мигрени, увеличении массы тела даже при соблюдении диеты, отечности, плохой переносимости холода, сухости кожи, тусклости и ломкости волос.