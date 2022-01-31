Названа препятствующая развитию рака диета

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал диету, которая препятствует возникновению онкологических заболеваний. Его комментарий приводит издание «Известия».

Доктор порекомендовал всем, кто хочет предупредить развитие рака, придерживаться средиземноморской диеты. В нее входят рыба и морепродукты, кисломолочные продукты с низким содержанием жира и без наполнителей, индейка, шпинат, цукини, миндаль, цельный овес, финики и авокадо. К этой диете также относятся такие специи, как чеснок, мята, базилик, куркума, розмарин, шалфей, корица и перец.

Помимо этого, Комаровский заявил, что для предупреждения онкологических болезней необходимо воздерживаться от употребления соленых и жирных блюд, красного мяса, колбасы и сладких газированных напитков, в том числе и энергетических.