Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+1° в 
USD 77.47EUR 86.50
Войти в почту
2 часа назад

Из чего на самом деле готовят крабовые палочки

В России крабовые палочки обычно используют для приготовления салатов и закусок, поэтому многие уверены, что и родина их здесь. Но изначально их придумали в Японии, да и сделаны они вовсе не из краба. "Рамблер" расскажет главный секрет крабовых палочек.

Из чего на самом деле готовят крабовые палочки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Крабовые палочки – это имитация краба, сделанная из дешевого рыбного фарша, измельченного до состояния пасты. Ее смешивают с другими ингредиентами, нагревают и прессуют в формы, имитирующие крабовое мясо. Для нужного аромата добавляют небольшое количество экстракта краба.

Видео дня

«Для приготовления сурими подходит не любая рыба, а только океаническая, конкретных пород. Мясо рыбы должно быть белого цвета и обладать минимальной жирностью. Оптимальным вариантом являются треска, минтай, хек, путассу. Но производитель может использовать рыбу на свое усмотрение», - рассказывает Елена Менячихина, специалист экспертного центра Союза Потребителей.

Японцы придумали рыбный фарш, чтобы использовать пищевые отходы. Например, его используют для приготовления новогоднего блюда камабоко. Из фарша рыбы делают лепешки и готовят на пару.

Есть и другое блюдо — тикува, которое напоминает люля кебаб. Для него сурими смешивают с крахмалом и яичным белком, формируют ровный прямоугольный пласт. Потом массу оборачивают вокруг шпажки и жарят на открытом огне.

После окончания Второй мировой войны, когда появились технологии охлаждения и заморозки, появилось блюдо каникама. Оно и стало прародителем нынешних крабовых палочек.

У СССР крабовые палочки появились в 1984 г. на мурманском заводе "Протеин". Для граждан Советского союза этот продукт был деликатесом.

Крабовые палочки полезны для худеющих людей. Однако пищевые добавки в составе продукта вызывают аллергию. Аллергикам следует проявлять осторожность при употреблении.

Выбирая крабовые палочки, стоит обратить внимание условиям хранения, целостности упаковки и внешнему виду самих палочек. Они должны аппетитно выглядеть и быть упругими на ощупь.

Отличие некачественного продукта – ломкие, перемороженные или пересушенные палочки слишком яркого или блеклого цвета

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители