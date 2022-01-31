Из чего на самом деле готовят крабовые палочки

В России крабовые палочки обычно используют для приготовления салатов и закусок, поэтому многие уверены, что и родина их здесь. Но изначально их придумали в Японии, да и сделаны они вовсе не из краба. "Рамблер" расскажет главный секрет крабовых палочек.

Крабовые палочки – это имитация краба, сделанная из дешевого рыбного фарша, измельченного до состояния пасты. Ее смешивают с другими ингредиентами, нагревают и прессуют в формы, имитирующие крабовое мясо. Для нужного аромата добавляют небольшое количество экстракта краба.

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«Для приготовления сурими подходит не любая рыба, а только океаническая, конкретных пород. Мясо рыбы должно быть белого цвета и обладать минимальной жирностью. Оптимальным вариантом являются треска, минтай, хек, путассу. Но производитель может использовать рыбу на свое усмотрение», - рассказывает Елена Менячихина, специалист экспертного центра Союза Потребителей.

Японцы придумали рыбный фарш, чтобы использовать пищевые отходы. Например, его используют для приготовления новогоднего блюда камабоко. Из фарша рыбы делают лепешки и готовят на пару.

Есть и другое блюдо — тикува, которое напоминает люля кебаб. Для него сурими смешивают с крахмалом и яичным белком, формируют ровный прямоугольный пласт. Потом массу оборачивают вокруг шпажки и жарят на открытом огне.

После окончания Второй мировой войны, когда появились технологии охлаждения и заморозки, появилось блюдо каникама. Оно и стало прародителем нынешних крабовых палочек.

У СССР крабовые палочки появились в 1984 г. на мурманском заводе "Протеин". Для граждан Советского союза этот продукт был деликатесом.

Крабовые палочки полезны для худеющих людей. Однако пищевые добавки в составе продукта вызывают аллергию. Аллергикам следует проявлять осторожность при употреблении.

Выбирая крабовые палочки, стоит обратить внимание условиям хранения, целостности упаковки и внешнему виду самих палочек. Они должны аппетитно выглядеть и быть упругими на ощупь.