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48 минут назад

Чего не хватает в организме, если постоянно хочется яблок

Ценность яблок кроется в их составе: почти 80% составляет вода, остальная часть приходится на клетчатку, органические кислоты и углеводы. Безусловно этот фрукт крайне полезен, но нормально ли хотеть его постоянно? Как правило, неконтролируемое желание съесть тот или иной продукт связано с дефицитом витаминов и макроэлементов. "Рамблер" расскажет, чего не хватает в организме, если постоянно хочется яблок.

Чего не хватает в организме, если постоянно хочется яблок
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
При употреблении свежего яблока в организм поступают такие вещества:
  • пектин – улучшает работу кишечника, очищает его от шлаков;
  • витамины: Е, группа В, провитамин А и аскорбиновая кислота;
  • минералы: калий, кальций, магний, железо, цинк, хлор, сера, медь. В наибольшем количестве представлено железо, отвечающее за качество крови и кальций, необходимый для опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы;
  • антиоксиданты, препятствующие окислительным процессам;
  • танины, имеющие противовоспалительное влияние при заболеваниях мочеполовой и сердечно- сосудистой системы;
  • дубильные вещества мешают выпадать солям в осадок, что является хорошей профилактикой мочекаменной болезни.

Дефицит, который может спровоцировать тягу на яблоки, не столь однозначен. Вероятнее всего, причина кроется в недостатке яблочных пектинов, которые снижают уровень холестерина. Поэтому, при частом употреблении жирной животной пищи, организм пытается защищаться с помощью яблок.

Эксперты считают, что в день можно съедать два крупных яблока без вреда для здоровья. При этом их цвет не имеет значения. Но лучше чередовать разные виды, так как в каждом содержатся разные полезные вещества.

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