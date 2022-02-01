Ценность яблок кроется в их составе: почти 80% составляет вода, остальная часть приходится на клетчатку, органические кислоты и углеводы. Безусловно этот фрукт крайне полезен, но нормально ли хотеть его постоянно? Как правило, неконтролируемое желание съесть тот или иной продукт связано с дефицитом витаминов и макроэлементов. "Рамблер" расскажет, чего не хватает в организме, если постоянно хочется яблок.

пектин – улучшает работу кишечника, очищает его от шлаков;

витамины: Е, группа В, провитамин А и аскорбиновая кислота;

минералы: калий, кальций, магний, железо, цинк, хлор, сера, медь. В наибольшем количестве представлено железо, отвечающее за качество крови и кальций, необходимый для опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы;

антиоксиданты, препятствующие окислительным процессам;

танины, имеющие противовоспалительное влияние при заболеваниях мочеполовой и сердечно- сосудистой системы;

дубильные вещества мешают выпадать солям в осадок, что является хорошей профилактикой мочекаменной болезни. При употреблении свежего яблока в организм поступают такие вещества:

Дефицит, который может спровоцировать тягу на яблоки, не столь однозначен. Вероятнее всего, причина кроется в недостатке яблочных пектинов, которые снижают уровень холестерина. Поэтому, при частом употреблении жирной животной пищи, организм пытается защищаться с помощью яблок.