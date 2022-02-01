Ценность яблок кроется в их составе: почти 80% составляет вода, остальная часть приходится на клетчатку, органические кислоты и углеводы. Безусловно этот фрукт крайне полезен, но нормально ли хотеть его постоянно? Как правило, неконтролируемое желание съесть тот или иной продукт связано с дефицитом витаминов и макроэлементов. "Рамблер" расскажет, чего не хватает в организме, если постоянно хочется яблок.
Дефицит, который может спровоцировать тягу на яблоки, не столь однозначен. Вероятнее всего, причина кроется в недостатке яблочных пектинов, которые снижают уровень холестерина. Поэтому, при частом употреблении жирной животной пищи, организм пытается защищаться с помощью яблок.
Эксперты считают, что в день можно съедать два крупных яблока без вреда для здоровья. При этом их цвет не имеет значения. Но лучше чередовать разные виды, так как в каждом содержатся разные полезные вещества.