Чем опасны жареные пельмени

Пельмени — блюдо, которое есть на всякий случай в морозилке почти у каждого россиянина. Однако их ежедневное употребление опасно для здоровья, особенно в жареном виде. Спросили гастроэнтеролога и диетолога Дианову Нурию, почему.
По словам медика, предпочтение лучше отдавать домашнему блюду. Купленные в магазине замороженные пельмени могут содержать в себе кишечную палочку и сальмонеллу.
"Вопрос: какого они качества. Приоритет лучше отдавать домашним пельменям, потому что мы понимаем, из чего они приготовлены. Про магазинные я воздерживаюсь говорить что-то хорошее, потому что по результатам многочисленных проверок в замороженных пельменях находят кишечную палочку и иногда даже сальмонеллу. Поэтому здесь вред налицо", - сказала врач.
Однако даже домашние пельмени не стоит включать пельмени в свой ежедневный рацион. Если у человека есть лишний вес, достаточно употреблять их один-два раза в неделю.
"Учитывая, что пельмени - это продукт, содержащий белки и углеводы, их лучше не есть вечером, идеально - в обед. Пельмени лучше компенсировать какой-либо клетчаткой. Это может быть овощной салат, либо фрукты, либо просто овощи, лечо, овощное рагу, которое не содержат углеводов в виде крахмала. В пропорции идеально, чтобы овощная составляющая занимала половину приема пищи. От такой порции вреда не будет".
При этом жарить пельмени, по мнению гастроэнтеролога, не стоит. Это может привести к развитию онкологических заболеваний:
"В процессе жарки образуются трансжиры, которые приносят вред при сердечно-сосудистых заболеваниях. Поэтому жарка априори не является приоритетным методом кулинарной обработки. Кроме того, так называемая корочка несет определенную связь с возникновением рака и полипоза толстого кишечника. Поэтому, когда мы употребляем жареные продукты, их необходимо компенсировать свежей клетчаткой. Так снижается относительный риск возникновения полипоза и рака толстого кишечника".