Чем опасны жареные пельмени

"Учитывая, что пельмени - это продукт, содержащий белки и углеводы, их лучше не есть вечером, идеально - в обед. Пельмени лучше компенсировать какой-либо клетчаткой. Это может быть овощной салат, либо фрукты, либо просто овощи, лечо, овощное рагу, которое не содержат углеводов в виде крахмала. В пропорции идеально, чтобы овощная составляющая занимала половину приема пищи. От такой порции вреда не будет".