Диетолог рассказала, кому нельзя пить кофе

"Если врач запретил пить кофе, то, конечно, в этом случае, стоит прислушаться к своему лечащему специалисту. Не рекомендуется пить крепкий кофе людям с диагностированным гастритом, язвенной болезнью. Остальные могут пить кофе по желанию. Если хочется, в качестве десерта к напитку можно съесть легкие сладости: сухофрукты, пару фиников или дольку шоколада"