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5 часов назад

Диетолог рассказала, кому нельзя пить кофе

Диетолог Антонина Саволюк рассказала, кому противопоказан кофе и, как его правильно пить. Об этом сообщает РИА Новости.

Диетолог рассказала, кому нельзя пить кофе
Фото: РамблерРамблер

Она посоветовала не пить кофе с жирным молоком, сливками, а также продуктами с животным белком. В этом случае полезные свойства напитка теряются.

"Биологически активные вещества, антиоксиданты и катехины, содержащиеся в составе кофе, очень легко связываются с белками и кальцием"

Саволюк порекомендовала запивать кофе стаканом воды из-за того, что этот напиток вызывает обезвоживание. Лучше всего пить кофе во время завтрака или перекуса.

"Также оказывает мочегонный эффект, выводит воду из кровяного русла. Поэтому стаканчик воды после чашки кофе — привычка, которая будет полезна для всех"

У человека могут быть индивидуальные противопоказания к кофе, например, гипертония, остеопороз и наличие кокков.

"Если врач запретил пить кофе, то, конечно, в этом случае, стоит прислушаться к своему лечащему специалисту. Не рекомендуется пить крепкий кофе людям с диагностированным гастритом, язвенной болезнью. Остальные могут пить кофе по желанию. Если хочется, в качестве десерта к напитку можно съесть легкие сладости: сухофрукты, пару фиников или дольку шоколада"

Ранее сообщалось, что врач назвал полезную дозу кофе.

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