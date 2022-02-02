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3 часа назад

Почему не надо выливать воду после варки макарон

Крахмалистую воду, которая остается после варки макарон, шеф-повара называют «жидким золотом». Мутноватая жидкость с осадком — идеальная основа для приготовления соусов, теста и супов. Крахмал работает как загуститель: благодаря ему текстура получается более нежной и насыщенной. Рассказываем, как использовать воду после макарон.

Почему не надо выливать воду после варки макарон
Фото: РамблерРамблер

Как вынуть макароны, не вылив воду

Крупные изделия доставайте щипцами, мелкие — шумовкой. Также можно варить макароны в кастрюле со встроенным дуршлагом. Наконец, можно по старинке слить воду в кастрюлю побольше.

Как приготовить из воды соус

Точно так же, как обычный соус, просто заменить обычную воду в рецепте на крахмалистую.

  • Например, томатный соус. Очистить лук, чеснок, помидоры от кожуры. Порубить мелкими кубиками. Влить в сковороду оливковое масло, обжарить лук и чеснок, добавить помидоры. Влить на глаз (примерно полстакана) воды из-под макарон. Добавить базилик, орегано или другие специи. Варить до загустения.

Как еще использовать воду из-под макарон

На крахмалистой воде варят суп и заводят тесто для сладкой выпечки и пиццы. Достаточно просто заменить обычную воду в рецепте на крахмалистую. Кроме того, из жидкости из-под макарон получаются маски для лица и волос, вода для полива растений, вода для ванночек для ног. Воду можно замораживать и доставать по необходимости.

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