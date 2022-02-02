Почему не надо выливать воду после варки макарон

Крахмалистую воду, которая остается после варки макарон, шеф-повара называют «жидким золотом». Мутноватая жидкость с осадком — идеальная основа для приготовления соусов, теста и супов. Крахмал работает как загуститель: благодаря ему текстура получается более нежной и насыщенной. Рассказываем, как использовать воду после макарон.
Крупные изделия доставайте щипцами, мелкие — шумовкой. Также можно варить макароны в кастрюле со встроенным дуршлагом. Наконец, можно по старинке слить воду в кастрюлю побольше.
Точно так же, как обычный соус, просто заменить обычную воду в рецепте на крахмалистую.
На крахмалистой воде варят суп и заводят тесто для сладкой выпечки и пиццы. Достаточно просто заменить обычную воду в рецепте на крахмалистую. Кроме того, из жидкости из-под макарон получаются маски для лица и волос, вода для полива растений, вода для ванночек для ног. Воду можно замораживать и доставать по необходимости.