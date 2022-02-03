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1 час назад

Диетологи назвали самые вредные продукты на завтрак

Тосты с маслом, выпечка, хлопья и сладкие йогурты содержат мало полезных организму веществ и много вредных жиров. К такому выводу пришли эксперты портала Eat This, Not That!

Диетологи назвали самые вредные продукты на завтрак
Фото: UnsplashUnsplash

Согласно мнению специалистов, рацион на завтрак должен включать в себя много клетчатки и белков, а также содержать мало сахара. Такие продукты дадут заряд бодрости на весь день и не приведут к ожирению.

Эксперт по здоровому питанию Кристин Милмайн считает, что выпечка и сладкие йогурты – плохой выбор на завтрак. В них как раз много сахара и вредных жиров, но минимум клетчатки. Вместо них диетолог Джинан Банна предлагает есть греческие йогурты с добавлением ягод и фруктов.

В ситуации с хлопьями и тостами с маслом та же ситуация. Эксперты рекомендуют заменить тостовый хлеб более питательным видом изделия, а хлопья вообще исключить из рациона, передает Eat This, Not That!

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург и врач-реабилитолог Сергей Агапкин заявили, что развитие инфаркта может предупредить ежедневное употребление творога жирностью от пяти до восемнадцати процентов.

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