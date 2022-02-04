Что будет с организмом, если есть творог каждый день

Колоссальное влияние на работу организма оказывает питание. Например, творог в рационе. Так ли он полезен, как об этом говорят? Кому нельзя есть творог каждый день? Разбирался “Рамблер”.

Молодость сердца и сосудов, очищение печени

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Аминокислоты, содержащиеся в твороге, снижают опасность возникновения заболеваний сердца и сосудов. От инфарктов и инсультов нас бережет метионин. Эта аминокислота участвует в процессе регенерации стенок кровеносных сосудов и благотворно влияет на него.

В молочном жире есть и полезная пентодициловая кислота. Она способствует накоплению липопротеинов, которые удаляют холестерин из сосудистых стенок. А благодаря содержанию в твороге митеонина процесс “ожирения печени” (перерождения клеток органа в жировую ткань) может замедляться.

По мнению экспертов, подходящим для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний является творог жирностью от 5% до 18%.

Контроль уровня сахара и гемоглобина

В составе творога есть полезный для человеческого организма магний. Он помогает поддерживать оптимальный уровень сахара в крови. Поэтому диабетикам эндокринологи рекомендуют есть творог на завтрак – чтобы избежать скачков инсулина.

Больше, чем молоко творог богат железом. Дефицит этого микроэлемента напрямую влияет на уровень гемоглобина. Если вы сдали анализ крови и терапевт попросил обратить внимание на низкий показатель этого белка, попробуйте ввести в свой ежедневный рацион творог и пройти исследование еще раз – через некоторое время.

Нормализация сна

Считается, что аминокислота триптофан помогает выработке гормона мелатонина. Именно его недостаток приводит человека к бессоннице, тревожности и депрессии. Мелатонин регулирует суточные циклы и помогает без проблем засыпать. Чтобы помочь организму восстановить уровень этого гормона, можно попробовать есть почаще творог.

Острое зрение и активный метаболизм

В твороге достаточно витаминов группы В. Они обеспечивают глазной иммунитет, благотворно влияют на кровоснабжение глаза. Творог полезно есть для профилактики катаракты, кератитов, конъюнктивитов. Витамин В12 поддерживает полноценную работу мозга. Рибофлавин (В2) с тиамином (В1) участвуют в качественном преобразовании углеводов в энергию, что способствует снижению веса. То есть, творог в рационе помогает нормализовать обмен веществ.

Крепкие кости и мышцы

О том, что в твороге содержится необходимый для крепости костей кальций, знают многие. Однако стоит добавить: продукты, богатые витамином Д и С, фосфором и магнием, серой и селеном тоже способствуют этому. Например, сардина, сельдь, лосось, яйца, чеснок, бразильский орех.

Особенно важно это учитывать людям, перешагнувшим возрастной порог в 50 лет. Дело в том, что их организм быстрее теряет мышечную массу. В твороге есть белок казеин – лучший продукт для укрепления мышц и возвращения им тонуса. Он медленно усваивается, дольше насыщает, делает вас энергичным и помогает наращивать мышечную массу.

Влияние на женское здоровье

Женщины, которые часто едят творог отмечают: этот молочный продукт помогает стабилизировать менструальный цикл и снизить симптоматику в пременопаузальный период, когда организм переживает очередную гормональную перестройку.

Эксперты Гарвардской школы общественного здравоохранения провели длительное исследование: более 16 лет они наблюдали за женщинами в пременопаузе и пришли к выводу, что высокий уровень витамина Д и кальция сводит риск возникновения рака груди к минимуму.

Однако есть у такого чудо-продукта, как творог, и свои противопоказания. Во-первых, в нем содержится много соли. Поэтому людям, имеющим проблемы с почками есть творог часто будет скорее вредно. Во-вторых, большое содержание белка увеличивает нагрузку на выделительную систему.