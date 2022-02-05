Если вам не нравится тратить на приготовление завтрака больше 10-15 минут, то рецепт от TikTok-блогера Галины (@galinka.go) наверняка осядет в ваших закладках на смартфоне или в браузере.

Процесс приготовления прост. Сперва нужно взбить яйца вилкой с солью и специями, затем вылить смесь на разогретую с небольшим количеством масла сковороду. В ней надо “утопить” ломтики хлеба. Когда яичный блин схватится, его можно перевернуть. Далее на одну из поджаренных сторон следует выложить ломтики ветчины (или другого мяса), а тертый сыр – на обе. Одну-две минуты спустя с помощью лопатки или вилки нужно поддеть половинку хлеба с сыром и накрыть ей вторую, с начинкой.