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2 часа назад

Японские секреты приготовления самого сложного в мире омлета

Японский омлет по текстуре похож на пудинг: он мягкий и упругий. А еще его редко едят отдельно, обычно — в составе других блюд, например, жареного риса с яйцами омурайсу. Рассказываем и показываем, как приготовить необычный вариант традиционного завтрака

Ингредиенты

  • 2 больших яйца
  • 2 ст. л. молока
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 6 ст. л. тертого острого сыра чеддер
  • Соль, перец — по вкусу

Для готовки понадобится небольшая сковорода с антипригарным покрытием. Это важно, так как омлет не должен ни в коем случае прилипнуть к поверхности. Также нужны палочки, чтобы размешивать и переворачивать смесь на сковороде. Можно и вилкой, но палочками намного удобней.

Как готовить

  1. В сковороде нагреть 1/2 ч. л. масла.
  2. Взбить 2 яйца с молоком, пока желтки и белки полностью не смешаются. Приправить солью и перцем.
  3. Вылить яичную смесь на разогретую сковороду. Пока смесь готовится, потряхивать сковороду и помешивать смесь вилкой или палочками.
  4. Когда нижняя часть пропечется, палочками начать как бы сворачивать смесь к центру. При этом каждые пять секунд встряхивать сковороду, чтобы центральная жидкая часть равномерно распределялась по омлету.
  5. В итоге должен получится омлет, по форме напоминающий пирожок.
  6. Лопаточкой перенести блюдо на рис, лапшу или пустую тарелку, полить кетчупом, разрезать и наслаждаться вкусом.

Видео — YouTube-канал Asian Cooking.

Ранее "Рамблер" показывал видео с рецептом быстрого завтрака для тех, кому надоели бутерброды.

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