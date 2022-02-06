Японский омлет по текстуре похож на пудинг: он мягкий и упругий. А еще его редко едят отдельно, обычно — в составе других блюд, например, жареного риса с яйцами омурайсу. Рассказываем и показываем, как приготовить необычный вариант традиционного завтрака
Ингредиенты
- 2 больших яйца
- 2 ст. л. молока
- 2 ст. л. оливкового масла
- 6 ст. л. тертого острого сыра чеддер
- Соль, перец — по вкусу
Для готовки понадобится небольшая сковорода с антипригарным покрытием. Это важно, так как омлет не должен ни в коем случае прилипнуть к поверхности. Также нужны палочки, чтобы размешивать и переворачивать смесь на сковороде. Можно и вилкой, но палочками намного удобней.
Как готовить
- В сковороде нагреть 1/2 ч. л. масла.
- Взбить 2 яйца с молоком, пока желтки и белки полностью не смешаются. Приправить солью и перцем.
- Вылить яичную смесь на разогретую сковороду. Пока смесь готовится, потряхивать сковороду и помешивать смесь вилкой или палочками.
- Когда нижняя часть пропечется, палочками начать как бы сворачивать смесь к центру. При этом каждые пять секунд встряхивать сковороду, чтобы центральная жидкая часть равномерно распределялась по омлету.
- В итоге должен получится омлет, по форме напоминающий пирожок.
- Лопаточкой перенести блюдо на рис, лапшу или пустую тарелку, полить кетчупом, разрезать и наслаждаться вкусом.
Видео — YouTube-канал Asian Cooking.