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1 час назад

Когда яблоки опасны для здоровья

Яблоки по праву считаются полезными плодами, поскольку в них содержатся множество витаминов и антиоксидантов. Клетчатка, которая содержится в этом продукте, оказывает положительный эффект на работу сердца и снижает уровень холестерина. И это далеко не все положительные стороны яблок, однако есть и отрицательные. Об этом подробнее в материале "Рамблера".

Когда яблоки опасны для здоровья
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, ни в коем случае нельзя есть косточки яблок. Дело в том, что они содержат смертельно опасное соединение, а именно генцибиозид нитрила миндальной кислоты C20H27NO11, или амигдалин. Его также можно встретить в косточках вишни, персика, миндаля и в ряде других продуктов.

В легких случаях отравление может проявляться головной болью и тошнотой, а в тяжелых уже наблюдается цианоз, судороги, потеря сознания и даже бывают случаи летального исхода. Однако неизвестно, сколько же должно быть съедено яблочных косточек, чтобы нанести непоправимый вред здоровью. Например, в Новой Зеландии были зафиксированы случаи отравления амигдалином после употребления 30-60 косточек абрикоса.

Кроме этого стоит помнить, что яблоки противопоказаны при пищевой аллергии, индивидуальной непереносимости и повышенной чувствительности желудочно-кишечного тракта. А тем, у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой, стоит отказаться от употребления красных сортов яблок.

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