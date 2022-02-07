Когда День учителя в 2023 году и традиции празднования

Для каждого воспоминания о школе неразрывно связны с учителями. Они не только дают знания о предмете, но и учат правилам жизни. Представителям этой профессии посвящен даже отдельный праздник. Далее расскажем, когда будет День учителя в 2023 году, какого числа и как принято праздновать.

Как появился праздник День учителя

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Профессию учителя можно назвать одной из самых древних, но праздник появился только в прошлом веке.

В СССР День учителя учредили еще в 1965 году. Его отмечали в первое воскресенье октября практически 30 лет, пока в 1994 году не произошло значимое событие.

В 1966 году на мировом уровне был принят документ, в котором обсуждалась профессия педагогов и их права. Он был разработан ЮНЕСКО и Международной организацией труда. Название в переводе следующее: «Рекомендации, касающиеся положения учителей».

В 1994 году праздник решили сделать единым для всего мира. Для него была даже определена собственная дата — 5 октября. Правда, она не везде соблюдается: например, в Польше его отмечают 14 октября, а в Албании 8 марта. В России дата была изменена согласно мировой рекомендации.

5 октября было выбрано неслучайно. Именно в этот день в 1966 году в Париже прошла конференция, в ходе которой приняли документ, о котором мы сказали выше.

Когда и какого числа будет День учителя в 2023 году

В октябре 2021 года президент нашей страны Владимир Путин предложил приурочить весь 2023 год к профессии учителей и наставников. Именно в этот период будет отмечаться 200 лет со дня рождения Константина Ушинского — родоначальника педагогики.

По сути, учительский труд будут восхвалять на протяжении всего года. Но наибольший размах ожидается во время традиционного Дня учителя. В 2023 году его будут отмечать 5 октября.

Традиции празднования Дня учителя

В школах нашей страны День учителя проходит с большим размахом. Педагогам дарят цветы, памятные подарки и приглашают на праздничный концерт. Его обычно проводят в актовом зале. В коридорах вывешивают стенгазеты с поздравлениями учителям, шутками, фотографиями и песнями. Каждый класс стремится выделиться по-своему: креативностью, чувством юмора, искренностью. Нередко проводятся конкурсы на лучшее поздравление.

В День учителя длительность уроков обычно сокращают, чтобы можно было больше времени посвятить празднику. Педагоги обычно собираются в учительской, где накрываются столы.

В некоторых школах во время праздника устраивают День самоуправления. В это время школьники старших классов и учителя меняются местами. Ребята могут примерить на себя профессию и провести урок у младших школьников. Этому предшествует сложная работа — подготовка. Школьникам нужно не только изучить тему урока, но и придумать, как интересно ее преподнести. Педагоги во время таких занятий должны просто наблюдать за процессом с задних парт.

Поздравления поступают по телевизору и от Министерства образования. В это время принято награждать победителей и лауреатов конкурса «Учитель года». Учителям, которые внесли особый вклад в обучение детей, присваивается звание Заслуженного учителя РФ.

Как можно поздравить учителей

Учителя формируют мировоззрение детей и пробуждают у них интерес к образованию. Неслучайно школу называют вторым домом: это место, где ребята могут найти свои таланты и подготовиться к взрослой жизни. Профессия учителя очень сложна и действительно заслуживает большего внимания.

Поздравить педагогов в праздник можно разными способами. Во-первых, любой учитель будет рад букету цветов. Это самый ожидаемый подарок. Словесные поздравления тоже важны. Главное, чтобы они были искренними.

Вид подарка практически ничем не ограничен. Но лучше не дарить личные подарки — одежду, средства гигиены и т. п. Это неприлично и вызовет ряд вопросов. Вот какие идеи предлагаем мы:

конфеты; чай или кофе; сертификат из книжного магазина; профессиональные подарки (глобус, калькулятор, указка); вещи для домашнего уюта (плед, термос, декоративные подушки, рамки для фотографий); связанные с хобби (набор для вышивки, картина по номерам, рассада, пряжа и спицы). Уважаемые родители, не забывайте, что подарки не должны быть чрезмерно дорогими. Законом установлено, что их стоимость не должна превышать 3 000 рублей.

Итоги

День учителя ежегодно объединяет миллионы людей. Все единогласно признают: воспитание детей очень важно, а педагогам отведена в этом деле немаленькая роль. Основное о празднике: