Названы продукты, замедляющие старение

"Первое, где содержится витамин B2, — в дрожжах. Можно развести в стакане с водой около 30 граммов дрожжей и выпить смесь. Мы переварим дрожжи, и останутся только строительные кирпичи и витамин В2. Бродить внутри нас дрожжи не могут!" — рассказала Малышева.