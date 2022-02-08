Названы продукты, замедляющие старение

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, какие продукты способствуют продлению жизни. Об этом она заявила в новом выпуске программы «Жить здорово!».
Главный витамин, замедляющий старение, — B2 (рибофлавин). Как выяснили ученые, он не дает укорачивать ДНК. В результате скорость старения организма снижается.
"Первое, где содержится витамин B2, — в дрожжах. Можно развести в стакане с водой около 30 граммов дрожжей и выпить смесь. Мы переварим дрожжи, и останутся только строительные кирпичи и витамин В2. Бродить внутри нас дрожжи не могут!" — рассказала Малышева.
Также рибофлавин содержится в баранине. В 100 граммах мяса 270 процентов суточной нормы. Еще один продукт, насыщенный B2, — это говядина. В 100 граммах содержится 200 процентов суточной нормы.