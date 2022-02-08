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1 час назад

Диетолог заявил о смертельной опасности популярного фрукта

Мира Маркина

Терапевт-диетолог, гастроэнтеролог Магомедтагир Ибрагимов рассказал о смертельной опасность грейпфрута. Об этом сообщает Пятый канал.

Диетолог заявил о смертельной опасности популярного фрукта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам медика, популярный фрукт не сжигает жир, как принято считать. Он предположил, что такой эффект может быть из-за большого количества воды, содержащегося в грейпфруте. Именно благодаря этому возникает чувство насыщения.

Диетолог рассказал, что фрукт раздражает слизистые и осложняет лечение воспалительных заболеваний. Содержащиеся в нем химические вещества оказывают влияние на ферменты в кишечнике, которые уменьшают эффект воздействия лекарств на организм. Поэтому доза некоторых препаратов может существенно увеличиться.

«Грейпфрут содержит химические вещества, которые могут взаимодействовать с определенными лекарственными средствами, что делает их более мощными», — заявил врач.

Он предупредил, что от переедания грейпфрута могут быть серьезные побочные эффекты. Например, острая почечная недостаточность, дыхательная недостаточность, внутренние кровотечения и даже внезапная смерть.

Ранее были названы продукты, замедляющие старение.

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