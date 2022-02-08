Диетолог заявил о смертельной опасности популярного фрукта

Терапевт-диетолог, гастроэнтеролог Магомедтагир Ибрагимов рассказал о смертельной опасность грейпфрута. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам медика, популярный фрукт не сжигает жир, как принято считать. Он предположил, что такой эффект может быть из-за большого количества воды, содержащегося в грейпфруте. Именно благодаря этому возникает чувство насыщения.

Диетолог рассказал, что фрукт раздражает слизистые и осложняет лечение воспалительных заболеваний. Содержащиеся в нем химические вещества оказывают влияние на ферменты в кишечнике, которые уменьшают эффект воздействия лекарств на организм. Поэтому доза некоторых препаратов может существенно увеличиться.

«Грейпфрут содержит химические вещества, которые могут взаимодействовать с определенными лекарственными средствами, что делает их более мощными», — заявил врач.