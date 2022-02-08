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2 часа назад

Что будет с организмом если есть картошку каждый день

Даша Краснова

Картофель – популярный продукт среди россиян, многие едят его на постоянной основе. С одной стороны, овощ содержит много витаминов и полезных кислот. С другой стороны, диетологи не советуют есть картошку каждый день. "Рамблер" узнал, чем может быть опасна картошка.

Что будет с организмом если есть картошку каждый день
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Картофельная шкурка богата калием, который помогает поддерживать здоровье сердца. Чтобы сохранить полезные качества картофеля, лучше запекать или отваривать его в мундире.

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В отличие от других популярных гарниров неочищенный картофель лучше утоляет голод, поэтому его советуют есть спортсменам и беременным женщинам, чтобы восполнять затраты энергии.

Однако людям, избегающим физической нагрузки, картофель может навредить, так как он достаточно калорийный. Особенно опасно есть жаренную или запеченную картошку с майонезом. По словам диетологов, так человек потребляет "углеводную бомбу".

Изначально в корнеплоде нет холестерина, который плохо влияет на работу сердца и сосудов, но мы можем добавить его при жарке или приготовлении во фритюре. Так что любое блюдо с обилием нагретого масла можно считать заведомо вредным.

Также в картофеле много крахмала. Поэтому от него стоит отказаться людям с сахарным диабетом, а также людям с инсулинорезистентностью. Врачи убеждены, что съев порцию картошки, далее в течение дня уже нельзя добавлять в чай сахар или есть хлеб, чтобы не набрать лишний вес и не нанести удар организму.

Лучше всего заменить картофель сложными углеводами: любые цельные крупы – рис, гречка, булгур, амарант, киноа, макароны, бобовые. А картофель есть редко и в первой половине дня.

Свекла, морковь, репа, корень петрушки и сельдерея тоже содержат крахмал, но в них много клетчатки, которая оказывает положительное воздействие на желудочно-кишечный тракт.

В 2016 году Эндрю Тейлор из Мельбурна решил провести эксперимент и сел на картофельную диету. Девять месяцев мужчина питался только картофелем и даже похудел, так как не забрасывал физическую активность. Правда, никакие другие продукты он не потреблял и "заработал" дефицит витаминов. Так что удачным эксперимент назвать тоже нельзя.

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