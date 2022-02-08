Что будет с организмом если есть картошку каждый день

Картофель – популярный продукт среди россиян, многие едят его на постоянной основе. С одной стороны, овощ содержит много витаминов и полезных кислот. С другой стороны, диетологи не советуют есть картошку каждый день. "Рамблер" узнал, чем может быть опасна картошка.

Картофельная шкурка богата калием, который помогает поддерживать здоровье сердца. Чтобы сохранить полезные качества картофеля, лучше запекать или отваривать его в мундире.

Видео дня

В отличие от других популярных гарниров неочищенный картофель лучше утоляет голод, поэтому его советуют есть спортсменам и беременным женщинам, чтобы восполнять затраты энергии.

Однако людям, избегающим физической нагрузки, картофель может навредить, так как он достаточно калорийный. Особенно опасно есть жаренную или запеченную картошку с майонезом. По словам диетологов, так человек потребляет "углеводную бомбу".

Изначально в корнеплоде нет холестерина, который плохо влияет на работу сердца и сосудов, но мы можем добавить его при жарке или приготовлении во фритюре. Так что любое блюдо с обилием нагретого масла можно считать заведомо вредным.

Также в картофеле много крахмала. Поэтому от него стоит отказаться людям с сахарным диабетом, а также людям с инсулинорезистентностью. Врачи убеждены, что съев порцию картошки, далее в течение дня уже нельзя добавлять в чай сахар или есть хлеб, чтобы не набрать лишний вес и не нанести удар организму.

Лучше всего заменить картофель сложными углеводами: любые цельные крупы – рис, гречка, булгур, амарант, киноа, макароны, бобовые. А картофель есть редко и в первой половине дня.

Свекла, морковь, репа, корень петрушки и сельдерея тоже содержат крахмал, но в них много клетчатки, которая оказывает положительное воздействие на желудочно-кишечный тракт.