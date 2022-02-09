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1 час назад

Названы запрещенные для худеющих продукты

Lenta.ruиещё 1

Диетолог и гастроэнтеролог Маргарита Куц назвала перечень полуфабрикатов и продуктов быстрого приготовления, которых следует избегать худеющим. Ее слова передает РИА Новости.

Названы запрещенные для худеющих продукты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

К таким продуктам Куц отнесла крабовые палочки, пюре и каши быстрого приготовления, фитнес-батончики и кукурузные хлопья. Специалист объяснила, что в большинстве этих продуктов слишком высокий гликемический индекс.

«Повышенный гликемический индексприводит к выбросу инсулина. Дополнительный сахар и разнообразные добавки с искусственным ароматизатором создают продукт, который провоцирует повышение уровня сахара в крови, что категорически не подходит для похудения и здорового питания»,

— посоветовала врач.

Эксперт отметила, что «запрещенным» продуктам всегда можно найти альтернативу — заморозить овощи, бульон, заготовить котлеты из нежирного мяса с минимумом специй, подготовить куриное филе для дальнейшего приготовления.

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