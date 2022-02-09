Как легко приготовить паштет дома

В паштетах из магазина много сахара и консервантов, что негативно сказывается на здоровье. Но можно сделать блюдо полезным, приготовив его самостоятельно. Как — читайте в инструкции "Рамблера".

На приготовление паштета уйдет не больше 40 минут. Для этого вам понадобится:

Для красоты можно положить паштет в стеклянные баночки. Но стоит иметь в виду, что блюдо домашнего приготовления нельзя хранить долго, поэтому все, что не будет съедено в ближайшие дни, лучше заморозить. Подавать паштет можно с хлебом, зеленью, луковым или брусничным джемом.