Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
-4° в 
USD 74.80EUR 85.38
Войти в почту
55 минут назад

Как легко приготовить паштет дома: инструкция

Мира Маркина

В паштетах из магазина много сахара и консервантов, что негативно сказывается на здоровье. Но можно сделать блюдо полезным, приготовив его самостоятельно. Как — читайте в инструкции "Рамблера".

Как легко приготовить паштет дома
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

На приготовление паштета уйдет не больше 40 минут. Для этого вам понадобится:

  • 500 грамм куриной печени;
  • 1-2 луковицы;
  • 1-2 морковки;
  • 200 миллилитров молока;
  • 150-200 грамм сливочного масла;
  • соль, перец по вкусу.

Как готовить

  1. Обжарьте на среднем огне порезанный мелко лук до золотистой корочке и затем добавьте к нему натертую морковь.
  2. После того, как будет готова зажарка, добавьте к ней куриную печень, залейте молоком и тушите до тех пор, пока не выпарится жидкость, добавьте специи по вкусу.
  3. В готовую печень добавьте сливочное масло.
  4. Взбейте полученную массу в блендере до однородной массы.
  5. Переложите в форму, дождитесь, пока паштет остынет и уберите в холодильник.

Для красоты можно положить паштет в стеклянные баночки. Но стоит иметь в виду, что блюдо домашнего приготовления нельзя хранить долго, поэтому все, что не будет съедено в ближайшие дни, лучше заморозить. Подавать паштет можно с хлебом, зеленью, луковым или брусничным джемом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители