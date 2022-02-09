Как приготовить идеальную гречку

Гречку можно приготовить многими способами: в кастрюле, в духовке, в котелке, мультиварке и на сковороде. Поговорим о том, как сварить гречку в обычной кастрюле и получить рассыпчатую крупу и превосходный вкус блюда.

Промывать — обязательно

Какой бы качественной ни была крупа, ее следует промыть. Это нужно не только для того, что смыть пыль, грязь и избавиться от плохих крупинок. Вода помогает очистить гречку от фитиновой кислоты, которая естественным образом покрывает крупы и ухудшает ее усвояемость организмом.

Гречневая крупа и ядрица — это разные вещи

Многие считают, что ядрица и гречневая крупа это одно и то же. Да, оба продукта получают из гречихи, но они отличаются. Ядрица гречневая считается более полезным продуктом, так как представляет собой цельные зерна, а крупа это крупно измельченный продукт.

Если вы хотите получить рассыпчатое блюдо из гречи, тогда покупать нужно именно ядрицу. Если же нужно получить более вязкий продукт, тогда больше подойдет продел (крупа).

Прокалите гречку на сковороде

Это еще один секрет мудрых домохозяек. После промывания и перебирания гречи, выложите ее на сухую сковороду и 3-4 минуты прокаливайте, постоянно помешивая. Это позволит сделать готовое блюдо не только рассыпчатым, но и ароматным

Сколько воды наливать

Классическая пропорция - воды в два раза больше, чем гречки. Тога блюдо получится пышным и при этом рассыпчатым. Большее количество крупы грозит тем, что гречка будет разваристая и превратится в кашу.

Когда солить

Рекомендовано солить гречку в начале варки, чтобы сократить время приготовления блюда и напитать вкусом продукт.

Сколько варить

Доведите воду до кипения и убавьте огонь. Варить необходимо не более 15-20 минут, помешивать ее при этом постоянно не нужно. Проверить готовность можно так: если на дне кастрюле практически не осталось воды, то огонь можно выключать. Главное, не пропустить момент, когда вода выпарится слишком сильно и каша станет прилипать ко дну.

Заключительный штрих — кусочек сливочного масла.