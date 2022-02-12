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1 час назад

Врач назвал продукт, который поможет восстановить легкие

Даша Краснова

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире программы "О самом главном" рассказал, какие продукты лучше всего влияют на восстановление легких.

Врач назвал продукт, который поможет восстановить легкие
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, для восстановления легких после болезни нужно регулярно потреблять томатам. К таким выводам пришли китайские ученые, исследовавшие группу курильщиков, страдающих поражением легких.

"Оказалось, что если употреблять хотя бы два помидора в день, то восстановление функций легких значительно ускоряется", - констатировал Гинзбург.

Врач добавил, что принимать в пищу томаты рекомендуется и пожилым людям, так как продукт защищает от возрастной инволюции легких.

Ранее мы рассказывали про запрещенные при омикроне продукты.

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