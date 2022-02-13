Рецепт идеальных сырников, которые не крошатся

Фудблогер Антон Дмитриев и участник проекта «Адская кухня» поделился рецептом идеальных сырников, которые получатся даже у новичка. Для блюда Антон посоветовал не брать мягкий творог в пачках, так как для него требуется слишком много муки. Кроме того, блогер рекомендует всегда покупать одну и ту же форму творога. Так можно заранее понимать, сколько нужно манки, сахара и других ингредиентов. Подобный рецепт смотрите ниже или в профиле Антона @antondmitriev.
Ингредиенты — из поста Антона.
Нужно протереть творог через сито, добавить яйцо, сахар и ванилин, в конце — манку. Затем необходимо перемешать ингредиенты руками, сформировать шарики, обвалять в муке и сделать «шайбочки». Обжарить на сковороде и подавать с добавками на выбор: ягоды, йогурт и т. д.
Пользовательница @barbra_v посоветовала брать развесной творог, а не фасованный из магазина — его не нужно просеивать: «Этот „домашний/деревенский“ уже идеально мягкий и нужной консистенции».
А пользовательница @isterika_lya посоветовала добавить кукурузный крахмал вместо манки: «Заместо манки кукурузный крахмал и перед жаркой подморозить их, чуть обжарить и в духовку, тогда шикардосно».