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3 часа назад

Как быстро приготовить карри не хуже, чем в ресторане

Катерина Саломе

Карри — это что-то вроде похлебки или соуса, сделанных при использовании определенных приправ. "Рамблер" расскажет, как приготовить тыквенный карри. Приготовление блюда в общей сложности займет не больше 20 минут.

Как быстро приготовить карри не хуже, чем в ресторане
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Ингредиенты:
  • тыква — 300 гр.,
  • цукини — 1 шт.,
  • болгарский перец — 1 шт.,
  • луковица — 1/2 шт.,
  • чечевица — 200 гр.,
  • чеснок — 6 зуб.,
  • лук-шалот — 10 стеблей.
  • кокосовые сливки — 200 мл.,
  • оливковое масло — 3 ст.л.,
  • вода — 200 мл.,
  • готовая приправа карри — 3 ст.л.
  • соль — по вкусу.
Способ приготовления:
  1. За несколько часов до приготовления блюда залить теплой водой чечевицу и оставить разбухать.
  2. Луковицу мелко нашинковать, чеснок измельчить и положить все в разогретую кастрюлю с оливковым маслом.
  3. Когда лук и чеснок станут золотистого цвета, добавить уже разделанную и очищенную тыкву. Немного сбавить огонь и накрыть крышкой. Оставить на пару минут.
  4. Пока готовится тыква, нарезать цукини и болгарский перец. Добавить к тыкве.
  5. Залить овощи кокосовыми сливками и водой. Добавить приправу и соль. Перемешать.
  6. В кастрюлю положить разбухшую чечевицу и нашинкованный лук-порей. Накрыть крышкой. Сбавить огонь на минимум и оставить на 5 мин.
  7. Подавать блюдо в горячем виде.
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