Как быстро приготовить карри не хуже, чем в ресторане

Карри — это что-то вроде похлебки или соуса, сделанных при использовании определенных приправ. "Рамблер" расскажет, как приготовить тыквенный карри. Приготовление блюда в общей сложности займет не больше 20 минут.Ингредиенты:тыква — 300 гр.,цукини — 1 шт.,болгарский перец — 1 шт.,луковица — 1/2 шт.,чечевица — 200 гр.,чеснок — 6 зуб.,лук-шалот — 10 стеблей.кокосовые сливки — 200 мл.,оливковое масло — 3 ст.л.,вода — 200 мл.,готовая приправа карри — 3 ст.л. соль — по вкусу.Способ приготовления:За несколько часов до приготовления блюда залить теплой водой чечевицу и оставить разбухать.Луковицу мелко нашинковать, чеснок измельчить и положить все в разогретую кастрюлю с оливковым маслом. Когда лук и чеснок станут золотистого цвета, добавить уже разделанную и очищенную тыкву. Немного сбавить огонь и накрыть крышкой. Оставить на пару минут.Пока готовится тыква, нарезать цукини и болгарский перец. Добавить к тыкве.Залить овощи кокосовыми сливками и водой. Добавить приправу и соль. Перемешать.В кастрюлю положить разбухшую чечевицу и нашинкованный лук-порей. Накрыть крышкой. Сбавить огонь на минимум и оставить на 5 мин.Подавать блюдо в горячем виде.