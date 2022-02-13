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20 минут назад

Названы запрещенные продукты во время пандемии

Мария Иглина

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты не стоит употреблять во время пандемии COVID-19. Этим он поделился в интервью Ura.ru.

Названы запрещенные продукты во время пандемии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

К запрещенной пище во время пандемии коронавируса Гинзбург отнес богатые сахаром продукты, жареное мясо и холодные напитки, включая молочные и кисломолочные напитки из холодильника.

При этом медик рекомендует увеличить в рационе пищу, содержащую витамин D. Такие продукты вместе с препаратами с фитонцидами стимулируют местный иммунитет и сопротивляемость ткани:

"По продуктам богатые витамином D, это морская рыба, печень трески, яйца, молоко, но это в порядке убывания я назвал".

Ранее стало известно об опасности макарон с мясом.

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