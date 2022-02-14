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1 час назад

4 секрета приготовления картофеля

Мира Маркина

Картофель готовить не так уж сложно. Но есть несколько лайфхаков, которые помогут хозяйкам еще больше облегчить процесс создания разных блюд из картофеля. Ищите их в материале "Рамблера".

4 секрета приготовления картофеля
Фото: DepositphotosDepositphotos

Не дать клубням потемнеть

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Очищенный картофель быстро темнеет, поэтому приготовленные из него блюда будут выглядеть не так красиво и аппетитно, какими могли бы быть. Такая ситуация может произойти, если вы почистили клубни заранее. Избежать появления на картофеле неприглядного серого оттенка можно несколькими способами:
  • ошпарить клубни кипятком;
  • сложить очищенный картофель в кастрюлю, залить холодной водой и накрыть крышкой;
  • положить клубни в пакет и убрать в морозилку.

Все эти способы на несколько часов уберегут картофель от потемнения.

Ускорить процесс варки картофеля

Попробуйте во время варки картофеля положить в кипящую воду небольшой кусочек сливочного масла. Кроме того, что клубни станут более сочными и приятными на вкус, они и сварятся гораздо быстрее.

Другой способ быстро отварить картофель — использовать микроволновую печь. Перед этим клубни необходимо тщательно промыть и наколоть каждый вилкой в нескольких местах. После этого в подходящей посуде следует отправить картофель в микроволновку и установить необходимое время. Оно, кстати, будет зависеть от размера клубней: большие будут готовы примерно через 10 минут, мелким же будет достаточно 5 минут.

Быстро почистить вареный картофель

Чтобы процесс очистки готовых клубней не занимал много времени, позаботьтесь об этом до того, как отправите картофель вариться. Ножом проведите по кожуре каждого клубня, разрезая ее по кругу. После этого опускайте клубни в воду. После приготовления вам останется лишь охладить картофель и просто снять с него кожуру руками.

Получить хрустящую корочку на печеном картофеле

Чтобы запеченный в духовке картофель приобрел золотистую хрустящую корочку, необходимо правильно подготовить его к приготовлению. Для начала хорошо промойте и высушите клубни бумажным полотенцем. Нарежьте картофель на дольки, стараясь, чтобы они были примерно одинакового размера. В противном случае более тонкие кусочки могут сильно подсушиться, в то время, как крупные не пропекутся. Растительное масло смешайте с солью, приправами и щедро смажьте нарезанный на дольки картофель. Затем выложите их на накрытый пергаментом противень и отправьте в духовку до готовности. В процессе запекания несколько раз дольки можно аккуратно перемешать.

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