4 секрета приготовления картофеля

Картофель готовить не так уж сложно. Но есть несколько лайфхаков, которые помогут хозяйкам еще больше облегчить процесс создания разных блюд из картофеля. Ищите их в материале "Рамблера".

Фото: Depositphotos Depositphotos

Не дать клубням потемнеть

Видео дня

ошпарить клубни кипятком;

сложить очищенный картофель в кастрюлю, залить холодной водой и накрыть крышкой;

положить клубни в пакет и убрать в морозилку. Очищенный картофель быстро темнеет, поэтому приготовленные из него блюда будут выглядеть не так красиво и аппетитно, какими могли бы быть. Такая ситуация может произойти, если вы почистили клубни заранее. Избежать появления на картофеле неприглядного серого оттенка можно несколькими способами:

Все эти способы на несколько часов уберегут картофель от потемнения.

Ускорить процесс варки картофеля

Попробуйте во время варки картофеля положить в кипящую воду небольшой кусочек сливочного масла. Кроме того, что клубни станут более сочными и приятными на вкус, они и сварятся гораздо быстрее.

Другой способ быстро отварить картофель — использовать микроволновую печь. Перед этим клубни необходимо тщательно промыть и наколоть каждый вилкой в нескольких местах. После этого в подходящей посуде следует отправить картофель в микроволновку и установить необходимое время. Оно, кстати, будет зависеть от размера клубней: большие будут готовы примерно через 10 минут, мелким же будет достаточно 5 минут.

Быстро почистить вареный картофель

Чтобы процесс очистки готовых клубней не занимал много времени, позаботьтесь об этом до того, как отправите картофель вариться. Ножом проведите по кожуре каждого клубня, разрезая ее по кругу. После этого опускайте клубни в воду. После приготовления вам останется лишь охладить картофель и просто снять с него кожуру руками.

Получить хрустящую корочку на печеном картофеле