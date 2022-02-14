Польза или вред: что будет с организмом, если есть много масла

Масло опасно тем, что повышает уровень холестерина в крови, а холестерин — верный спутник болезней сердца. Так считают многие россияне, однако с употреблением масел не все так просто. "Рамблер" расскажет, что будет есть есть много масла.

Масло вредит из-за холестерина

Холестерин – это вещество, которое содержится только в животных жирах. Поэтому любое растительное масло безвредно в этом плане. Более того, растительное масло содержит ряд веществ, которые способны помогать в растворении холестериновых отложений.

Растительное масло полезнее

На самом деле, животные жиры тоже должны присутствовать в рационе. Они нужны для синтеза стероидных гормонов, к которым относятся также и половые гормоны. Главное, не перебарщивать и использовать разное масло. В норме употреблять 60-80 г масла в день, где две трети — животные жиры, а одна треть — растительные.

На каком масле лучше жарить

Рафинированные масла подходят для жарки. В неочищенном масле находятся фрагменты растительных волокон, свободные аминокислоты, фосфолипиды, которые при нагревании дают дым и пену. Так что нерафинированные растительные масла нужно добавлять в салаты, а на рафинированных жарить.

Канцерогены при жарке

Возможно, вы удивитесь, но для жарки лучше всего подходит рафинированное подсолнечное или кокосовое масло с высокой температурой дымления. А для салата подойдет нерафинированное оливковое, тыквенное или льняное.

Масел так много, какое же выбрать

Диетологи советуют употреблять комбинацию из разных масел. Например, подсолнечное масло — лидер по содержанию витамина Е. В оливковом масле много омега-9. Льняное масло — лидер по содержанию альфа-линоленовой жирной кислоты, одной из омега-3 жирных кислот, которые отвечают за здоровье сердца. Также и использование тыквенного масла может стать профилактикой при нарушении обмена холестерина.

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