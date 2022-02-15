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7 часов назад

Диетолог опровергла влияние шоколада на сексуальное влечение

Lenta.ru

Врач-эндокринолог, диетолог сети клиник «Атлас» Полина Королева опровергла влияние шоколада на сексуальное влечение. Ее слова передает «Газета.Ru».

Диетолог опровергла влияние шоколада на сексуальное влечение
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Королевой, исследования не подтверждают, что шоколад относится к афродизиакам, поэтому нельзя его так называть. При этом специалист заявила, что у плодов какао есть вещества, которые в комплексе могут положительно сказаться на сексуальном здоровье и функции. К примеру, флавоноиды — они обладают антиоксидантным, противовоспалительным и нейропротекторным действием, а также улучшают концентрацию и память. Метиксантин, биогенные амины и каннабиноидоподобные жирные кислоты же могут оказывать на организм психоактивное действие.

Ранее российский эксперт по парфюмерным композициям и креативный директор косметического бренда Brocard Любовь Берлянская раскрыла секретный ингредиент духов с феромонами. По ее словам, в парфюм, предназначенный для усиления сексуального желания и привлечения партнера, производители добавляют андростенол — половой гормон свиньи. Она отметила, что указанное вещество также содержится в слюне кабана, цитоплазме сельдерея и грибах трюфелях.

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