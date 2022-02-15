Диетолог опровергла влияние шоколада на сексуальное влечение

По словам Королевой, исследования не подтверждают, что шоколад относится к афродизиакам, поэтому нельзя его так называть. При этом специалист заявила, что у плодов какао есть вещества, которые в комплексе могут положительно сказаться на сексуальном здоровье и функции. К примеру, флавоноиды — они обладают антиоксидантным, противовоспалительным и нейропротекторным действием, а также улучшают концентрацию и память. Метиксантин, биогенные амины и каннабиноидоподобные жирные кислоты же могут оказывать на организм психоактивное действие.