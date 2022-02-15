Женщина нашла пятилетний чизбургер и ужаснулась

Жительница города Вашингтон в США нашла пятилетний чизбургер из «Макдоналдса», ужаснулась и твердо решила навсегда отказаться от фастфуда. Об этом сообщает издание The Mirror.

41-летняя Меган Кондри рассказала историю своей находки. Оказалось, что она купила два чизбургера и картошку фри в ресторане быстрого питания «Макдоналдс» еще в ноябре 2017 года купила. Один бургер она съела, а второй она выбросила на заднее сиденье своей машины, собираясь съесть его позже.

Спустя несколько дней Кондри увидела забытый бургер и сильно удивилась, потому что он почти не изменился. Позже она решила проверить, как долго чизбургер будет портиться. Женщина решила написать на обертке дату покупки и надолго убрала его в шкаф.

Лишь спустя пять лет она наткнулась на старый бургер, когда перебирала рождественские украшения.

Она была сильно удивлена тем, что хоть бургер и стал каменно твердым, но выглядел точно так же, как и пять лет назад. На котлете, булочке и сыре не было и следа плесени или гнили.

«Наверное, в нем очень много консервантов, иначе каким образом он бы сохранился в течение такого длительного времени», — считает американка.

Девушка решила продолжить эксперимент, вернув чизбургер в шкаф еще на несколько лет. Женщина утверждает, что такая идея у нее возникла после того, как она увидела 20-летний бургер, в кабинете у своего ее врача.