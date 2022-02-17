Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+9° в 
USD 75.01EUR 85.31
Войти в почту
1 час назад

Диетолог опровергла популярный миф о кофе

Lenta.ruиещё 1

Диетолог Махиджа: кофе не придает сил, а растрачивает их
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Индийский диетолог Пуджа Махиджа опровергла самый популярный миф о кофе, согласно которому этот напиток дает человеку дополнительную энергию. Про реальное действие кофеина она рассказала в своем Instagram.

Махиджа заявила, что кофе не дает человеку дополнительную энергию, как считают многие, а только «берет ее взаймы». Она пояснила, что кофеин, как и любой стимулятор, просто расходует ресурсы организма. По словам Махижи это происходит потому, что кофеин обладает сходной структурой с аденозином, который накапливается в организме в течении дня и вызывает чувство сонливости.

Рецепторы аденозина в мозгу «забиваются» кофеином, и это дает временную иллюзию бодрости. При этом мозгу требуется аденозин, и он начинает создавать новые рецепторы, которые в течении дня заполняются аденозином или кофеином, если пить много кофе. По словам Махиджи, именно поэтому одни люди будут страдать бессонницей, если выпьют кофе днем, а другие спокойно засыпают после чашки напитка — все зависит от того, какое именно вещество попало в рецепторы.

Чтобы получить здоровый заряд энергии диетолог посоветовала не пить кофе, а немного перекусить.

Ранее американский диетолог Лорен Манакер перечислила продукты, которые помогут сохранить бодрость без кофе. Среди прочего, специалист назвала постную говядину и киви.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители