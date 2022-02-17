Диетолог рассказал, как правильно хранить рыбу

"Один из основных факторов появления патологий у современного человека – дефицит омега-3 жирных кислот. Дело в том, что практически все клетки нашего организма имеют мембрану, работа которой напрямую зависит от количества омега-3 жирных кислот в ней. Чем больше будет омега-3, тем лучше клетка будет дышать, лучше будут происходить обменные процессы, а от этого, в том числе, зависит и работа иммунитета",