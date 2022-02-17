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1 час назад

Диетолог рассказал, как правильно хранить рыбу

Стелла Шмель

Рыба содержит крайне важные для человеческого организма жирные кислоты омега-3. Неправильное хранение и метод приготовления могут снизить количество полезных веществ в ней, отметил диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев. Об этом сообщает Sputnik.

Диетолог рассказал, как правильно хранить рыбу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как утверждает врач, рыбу необходимо регулярно включать в свой рацион питания, причем следует разнообразить то, какая рыба входит в меню. Треска обладает противоопухолевым действием, лососевые хорошо сказываются на состоянии сердечно-сосудистой системы, килька и сайра улучшают работу ЦНС.

Впрочем, все полезные свойства могут быть сведены к минимуму неправильным хранением и способом приготовления.

"Если вы покупаете рыбу, старайтесь брать только свежую, не мороженую. Повторная заморозка, хранение в полиэтилене, в вакуумных упаковках будет усугублять ситуацию. Эти жиры быстро окисляются и превращаются в токсическую форму. Правильное приготовление рыбы – не жарение, а тушение, запекание, обработка паром",

- отметил врач.

"Один из основных факторов появления патологий у современного человека – дефицит омега-3 жирных кислот. Дело в том, что практически все клетки нашего организма имеют мембрану, работа которой напрямую зависит от количества омега-3 жирных кислот в ней. Чем больше будет омега-3, тем лучше клетка будет дышать, лучше будут происходить обменные процессы, а от этого, в том числе, зависит и работа иммунитета",

- добавил он.

Ранее мы писали, что врач рассказала, от каких болезней защищает рыбий жир.

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